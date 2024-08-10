10 августа – День Абая

Со дня рождения поэта, философа, гуманиста, композитора и мыслителя Абая (Ибрагима) Кунанбаева (1845-1904 гг.) в этом году исполняется 179 лет. День Абая – праздник, отмечаемый на уровне всей республики.

За 58 прожитых лет Абай создал около 170 стихотворений и 56 переводов, написал поэмы, прозаическую поэму «Қара сөз» – «Слова назидания», состоящую из 45 кратких притч, или философских трактатов. В «Назиданиях» поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов. Он был также композитором: написал около двух десятков мелодий, которые популярны и в наши дни.

Творческое наследие Абая настолько гениально и значимо для казахстанцев, что его имя присвоено десяткам школ, улиц, библиотек и

театров. Судить об этом можно и по нашему городу. Один из районов Шымкента носит имя Абая, его имя присвоено школе, библиотеке, проспекту, одному из парков города. Сотни, если не тысячи мальчиков и мужчин носят красивое имя Абай.

В четверг, 8 августа, жителей и гостей города – всех любителей творчества великого Абая Кунанбаева – с 10 утра ждут на литературном торжестве «Абай – дана, Абай – дара қазақта» («Абай – уникум, Абай – редкий талант»). Мероприятие, посвященное 179-летию поэта и мыслителя, пройдет в Шымкентской городской универсальной библиотеке имени А. Пушкина по адресу: улица Казыбек би, 13 А (в здании бывшего областного историко-краеведческого музея). Вход свободный.

А в субботу, 10 августа, в парке, носящем имя поэта, начнется большой праздник – конкурс «Абай әлемі» («Мир Абая»).

Торжество, организованное Централизованной публичной библиотечной системой имени Абая управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкента, начнется в 9:00 с возложения цветов к подножию памятника Абая.

Приглашаем всех горожан, любящих художественную литературу и поэзию, в том числе созданную великим Абаем.

Конкурс «Абай әлемі» стал традиционным. О его условиях можно узнать в соцсетях.

Все, кто в этот день с утра придут в парк Абая, смогут увидеть не только, как проходит конкурс, его участников, но и ярких представителей творческой интеллигенции города, поэтов, писателей, ученых-абаеведов, активных читателей библиотеки.

На этом празднике можно услышать, как конкурсанты читают отрывки из произведений поэта, познакомиться с выставкой, посвященной жизни и творчеству Абая Кунанбайулы.

Порадуют гостей праздника участники ансамбля танца «Қазына» (худрук Зауре Ажибекова) и известные солисты «Шымкент концерта» Астана Каргабай, Усербай Бориханов, Жандос Аширбек, Таттибек Бегалиев и др.

Победителей конкурса «Абай әлемі» ждут прекрасные призы: мобильный телефон Apple iРһопе, планшет, «умные» часы, фотокамера, умная колонка, 10 экземпляров романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая» и книга Абая «Слова назидания».