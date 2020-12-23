Эти дыхательные аппараты были изъяты у контрабандистов, которые пытались перевезти их из Казахстана в Узбекистан.

Прокуратура Мактааральского района и сотрудники таможенного поста «Атамекен» в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили лиц, контрабандно перевозящих из Республики Казахстан в Республику Узбекистан 7 аппаратов искусственного дыхания.

Вчера аким Мактааральского района Бахыт Асанов и прокурор района Жумагали Ботабеков передали изъятые у контрабандистов аппараты искусственного дыхания руководству районных больниц. Пять были переданы в районную больницу «Мырзакент», два на баланс районной больницы» Атакент».

В настоящее время виновные в контрабанде привлечены к административной ответственности. Прокурор района Ж. Ботабеков, который активно работает над выявлением подобных нарушений, предупредил, что в период пандемической ситуации в стране категорически запрещена незаконная перевозка за рубеж таких необходимых устройств.

«При осложнении коронавирусной инфекции поражаются дыхательные пути. Больному не хватает кислорода. Именно в таких условиях большое значение имеет дыхательный аппарат. Поэтому в любой стране спрос на эти устройства очень высок, и мы благодарим сотрудников прокуратуры, которые, предотвращая подобные нарушения, передали нашим учреждениям все необходимые устройства», — сказал заместитель главного врача районной больницы «Мырзакент» Нуржан Нурашев.

Отметим, что ранее в Мактааральском районе за счет спонсоров было передано в дар больницам около 30 дыхательных аппаратов, таких как ИВЛ, кислородный концентратор и др.