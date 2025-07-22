Подземный тоннель на границе с Узбекистаном нашли силовики

Подземный тоннель на границе Туркестанской области с Узбекистаном стал местом переправы контрабанды. В основном, по нему перевозили нефтепродукты.

Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу. На приграничной территории преступники создали подземный туннель длиной 450 метров. Через него в течение двух месяцев незаконно вывозили горюче-смазочные материалы.

Как выяснилось в ходе следствия, схема была тщательно организована и включала зарубежное финансирование, логистическую координацию и непосредственную транспортировку нефтепродуктов.

Правоохранительные органы Узбекистана параллельно провели следственные мероприятия по своей стороне границы, что позволило синхронно обезвредить всю преступную цепочку. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд

«В ходе совместной операции установлены все участники преступной группы, в том числе граждане Республики Узбекистан. Казахстанскими органами следствия в качестве подозреваемых были признаны пятеро граждан Республики Казахстан», — сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.