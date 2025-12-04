Партия «BAYTAQ» открыла первый офис в Туркестане

Первая в стране экологически ориентированная партия «BAYTAQ» открыла свою новую офисную площадку в Туркестанской области. Здесь партийцы смогут принимать граждан и эффективнее решать множество экологических вопросов.

Партия «BAYTAQ» существует всего три года, но уже успела поднять ряд важных экологических проблем и содействовать их решению. Организация активно работает в Шымкенте, Кызылорде и Жамбылской области. Теперь офис открыли и в городе Туркестан. Представители партии подвели итоги уходящего года и обозначили планы на 2026-й.

«Президент в этом году озвучил послание народу. Мы обсудили его и включили в наш план те пункты, которые касаются деятельности партии. Сейчас формируем цели на 2026 год», — говорит Руслан Муратулы, председатель филиала партии «BAYTAQ» Туркестанской области.

«Были отмечены направления по работе с молодёжью, развитию эко-культуры и другие мероприятия. Мы уверены, что совместными усилиями внесём значимый вклад в развитие и процветание страны», — говорит Самат Саденов, заместитель руководителя по южным регионам парнии «BAYTAQ».

Члены партии считают, что новый офис станет площадкой, где будут поднимать общественно важные вопросы и привлекать к ним внимание властей.

«Желаем, чтобы в этом офисе партия достигала больших целей. Здесь созданы хорошие условия для приёма граждан», — говорит Алтай Ордабеков, председатель филиала партии «BAYTAQ» Шымкента.

Пока это первый офис партии «BAYTAQ» в городе Туркестан. Впереди — большие планы и работа по продвижению экологических инициатив.