Подростки из Тюлькубасского района могут войти в мировую книгу рекордов Гинесса, передает Otyrar.kz.

Подростки 4 года занимаются гиревым спортом, работают под четким руководством своего тренера. Команда ребят побила рекорд по поднятию гири. В 2015 году подросток из Украины установил рекорд, когда правой и левой рукой без отдыха поднял 16 кг гирю 1102 раза за 1 час. Наши подростки этот рекорд побили.

Только в Книгу рекордов из-за пандемии рекорд еще не внесли. Школьников на этот шаг мотивировал их тренер. Еще в 2015 году, узнав о том, что украинский подросток 1102 раза поднял гирю, тренер собрал детей и предложил рекорд побить. Спустя 5 лет ребята установили новый рекорд.

«Столько лет шли и цели ребята добились. Самый минимум 1124, а больше всех поднял парень 1224. Тут была комиссия, которая все зафиксировала, а вот из-за пандемии международные представители приехать не смогли, но мы знаем что рекорд побит. Вот они мои ребята», — с гордостью говорит Рустем Алпамысов, тренер.

Сами подростки уверяют, их техника позволяет побить и другие рекорды. Сельские школьники тренируются каждый день, свободного времени не хватает, говорят они. Спортивный зал выделили в местной спортивной школе, инвентарь приобретали сообща, все необходимое предоставляет тренер, причем делает он все это бесплатно.

«День наш проходит в зале, в свободное время бегаем и тренируемся и учимся. Свободного нет времени вообще, тем более в ауле. Да, рекорд мы побили, сначала тренер нам предложил, мы решили не упускать возможность, вот побили рекорд, теперь не будем на этом останавливаться, впереди еще будем давать результаты»,- говорит Алишан Айбасов, спортсмен.

На этом рекорде ребята останавливаться не собираются, теперь в планах побить более сложные рекорды, которые ранее никто даже не рискнул установить.

Шуддин Саидов