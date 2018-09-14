Новый мировой рекорд собираются установить сотрудники макинской птицефабрики, приготовив шашлык длиной 220 метров, передает МИА «Казинформ».

Более 200 сотрудников макинской птицефабрики 28 сентября в Макинске собираются приготовить шашлык из курицы длиной 220 метров. Это станет новым мировым рекордом, который будет официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса.

«Заметим, что прежний рекорд, вошедший в книгу рекордов, был установлен в 2007 году в Сингапуре, длина шашлыка составляла 140 метров. Мы приглашаем всех казахстанцев принять участие в нашем празднике», — рассказал генеральный директор Серик Толукпаев.

По словам организаторов, для приготовления шашлыка будет использовано более 400 килограммов куриного мяса. Предполагается, что попробовать его смогут более 3 тысяч человек.