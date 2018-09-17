В этом году южная столица с особым размахом отмечает 1002-летие. Одно из главных событий состоялось в парке Первого Президента. Там сегодня утром был зафиксирован мировой рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, передает телеканал «Хабар 24».

Представители главного офиса Книги рекордов Гиннесса замерили длину «Құрақ көрпе» и пришли к выводу — это самое длинное рукодельное лоскутное одеяло в мире.

Длина казахского национального «Құрақ көрпе» составляет 10 километров 900 метров. В изготовлении этого шедевра приняли участие больше пятисот человек. Большая часть мастериц — работники сети городских библиотек. Также им активно помогали жители города, которые приносили разноцветные лоскуты тканей и принимали участие в самом шитье.

«Это был поистине титанический труд огромного количества горожан. В акции приняли участие 520 человек, не считая сотен алматинцев, которые бесплатно сдавали в специально открытые пункты ткани для шитья. Поэтому, я считаю, что это победа всего города», — рассказала директор библиотечной сети города Алматы Роза Кабиева.

Шить одеяло начали в этом году в дни празднования Наурыза, и за пять месяцев рукодельницы достигли мирового рекорда. Чтобы официально его зафиксировать, в Алматы из Великобритании специально приехали представители главного офиса Книги рекордов Гиннесса.

«Прежний рекорд самого длинного в мире одеяла был зафиксирован в Малайзии в 2016 году. Его длина составила 1128 метров. Сегодня мы со специально приглашенным сертифицированным геодезистом, применив лазерное оборудование, зафиксировали длину рукодельного одеяла, изготовленного в Казахстане. И оно оказалось самым длинным в мире. Рекорд официально зарегистрирован, и сегодня мы выдали соответствующий сертификат», — заявила представитель главного офиса Книги рекордов Гиннесса Джоан Брент.