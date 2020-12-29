Город украсили к предстоящему новому году — несмотря на карантин, в городском акимате все же решили подарить людям настроение праздника.

На главных улицах появились малые архитектурные формы и даже небольшая новогодняя елка.

Основной акцент в этом году сделали на площадь рядом с городским акиматом. Именно здесь проходят массовые народные гулянья. Шымкентцы со всех уголков города приезжают, чтобы сделать фото с главной красавицей. Особый восторг елка вызывает у детей. Ее украсили разноцветной гирляндами, игрушками и звездой.

«Мне понравилось что очень красиво, особенно елочка, очень красивая, сразу появляется новогоднее настроение», — говорит маленькая посетительница елки.

«Несмотря на то, что карантин, все же есть новогоднее настроение. Украшено все так красиво! Поздравляю с наступающим новым годом! Пусть все плохое останется в прошлом году, в будущем будет только хорошее», — говорит житель Шымкента.

«Спасибо акимату, очень красиво украшено, детям очень нравится. Все горожанам желаю счастья, здоровья, это самое главное», — говорит жительница Шымкента

Тут и там по всей площади расставлены архитектурные формы — елочные игрушки и ёлки в миниатюре. В таких огромных новогодних украшениях запросто можно поместиться всей семьей — сделать фото или просто позволить себе окунуться атмосферу настоящего праздника.



В этом году на новогоднее украшение города из бюджета потратили 34 миллиона тенге. На эти деньги установили две лесные красавицы, заменили перегоревшие гирлянды и многое другое.

«Мы являемся подрядчиками, установили две елки, одну на площади перед акиматом Шымкента, одну в технопарке, на украшение города в новому году было выделено 34 миллиона тенге. Еще 20 миллионов наша компания решила от себя выделить, чтобы установить больше новогодних элементов, для того чтобы у жителей города было настроение праздника», — говорит подрядчик.

До нового года осталось всего два дня. Прогуляться, подарить себе и своим детям настроение праздника, сделать фото и насладиться красивым декором горожане еще успеют — новогодние украшения Шымкенте простоят как минимум еще несколько недель.

Анастасия Новикова