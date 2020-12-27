В уборке города от снега задействованы 128 единиц спецтехники и 631 дорожный рабочий.

В настоящее время коммунальные предприятия «ЛТД Турмыс», «Байтерек ЛБ», «Югдорсервис», «NurtauService», «Жасыл Жер» работают по 32 направлениям, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На данный момент в городе очищаются от снега улицы и автобусные остановки, тротуары, территории социальных объектов. Использовано 1903 кубометра инертного материала.

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