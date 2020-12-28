Подведены итоги республиканского конкурса «Лучший центр информационных технологий — 2020».

С 23 ноября по 25 декабря 2020 года ТОО «Bilim Media Group» провело конкурс республиканского масштаба среди областных и городских центров информационных технологий. В нем приняли участие центры информационных технологий каждого региона, а также методисты, ответственные за цифровизацию образования.

Целью данного мероприятия является развитие и повышение качества онлайн-образования страны с помощью дистанционных технологий и сервиса OnlineMektep (www.onlinemektep.org).

По условиям конкурса, участникам необходимо было оказать содействие в повышении показателей использования образовательного сайта www.onlinemektep.org в своем регионе. То есть, количество завершенных учениками уроков на платформе BilimLand, количество домашних заданий, выполненных учеником и проверенных учителем, а также количество СОР/СОЧ, выполненных учениками и проверенных учителем.

В целом 15 регионов соревновались в трех номинациях — «Лучшая ЦИТ республики», «Лучший ЦИТ среди мегаполисов», «Лучший методист области». В номинации лучшего центра информационных технологий среди мегаполисов приняли участие города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. По итогам конкурса победителем стал город Шымкент, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Стоит отметить, что Шымкент последние три месяца лидирует по качеству онлайн-образования.

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