Бывший вице-премьер и экс-аким ЮКО Калык Абдуллаев скончался в Алматы

Казахский общественный и политический деятель, бывший вице-премьер, экс-аким Южно-Казахстанской области, ныне ведущий представитель бизнес-среды Казахстана, председатель правления АО «КазНИИ энергетики имени академика Ш. Ч. Чокина», академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан, ученый-энергетик Калык Абдуллаев скончался на 78 году жизни в Алматы, сообщает kaztag.kz.

Абдуллаев родился 28 июня 1942 года в селе Каскасу Ленгерского района Южно-Казахстанской области. Учился в Ташкентском политехническом институте, по образованию инженер-электрик. Также окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС и спецкурс Академии народного хозяйства при Совете министров СССР. Кандидат экономических наук.

Карьеру начал в районном управлении «Южказэнерго», занимал пост старшего инженера Центральной службы релейной защиты и автоматики, затем начальника службы режима и заместителя Центральной диспетчерской службы.

С 1978 года постоянно проживал и работал в Алматы.

Абдуллаев работал над множеством проектов: участвовал в строительстве Жамбылской, Ермаковской ГРЭС, создании Экибастузского топливно-энергетического комплекса. Проектировал линии электропередач Ташкент-Жамбыл-Алматы. Являлся одним из организаторов комплекса «Атакент», на базе которого ежегодно проходят более 30 международных выставок; создатель современной выставочно-ярмарочной деятельности экономики Республики Казахстан. Был членом правления Союза инженеров-энергетиков РК, председателем правления АО «КазНИИ Энергетики им. Ш. Ч. Чокина», председатель совета директоров АО КЦДС «Атакент». Обладатель восьми патентов на различные изобретения.

Награжден орденами «Знак Почета», «Парасат» и медалями.