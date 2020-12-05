Смена фамилии и имени: при каких условиях это можно сделать в Казахстане? Может ли один из родителей поменять фамилию детей на свою без согласия второго?

На вопросы отвечает информационный ресурс Завтрак с юристом.

Для перемены фамилии, имени, отчества недостаточно одного желания их владельца. Необходимо наличие уважительных причин и возраста заявителя старше 16 лет, согласно Статье 257, Кодекса РК «О браке и семье».

Какие причины могут рассматриваться уважительными:

1) неблагозвучность;

2) трудность произношения;

3) желание супруга носить общую с супругом фамилию, если при регистрации брака остались на добрачных фамилиях;

4) желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака;

5) желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;

6) желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

7) желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;

8) желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей при разных национальностях родителей;

9) желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;

10) желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак была принята фамилия супруга;

11) желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;

12) желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

13) желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

Когда можно поменять фамилию ребенка без согласия второго родителя:

— место нахождения другого родителя невозможно установить

— при лишении либо ограничении его родительских прав

— при признании его недееспособным

— в случаях уклонения родителя без уважительных причин от содержания и воспитания ребенка.

Если родители в разводе и проживают раздельно, то родитель, с которым проживает ребенок, может присвоить ему свою фамилию — регистрирующий орган разрешает этот вопрос в интересах ребенка. Фамилия ребенка, достигшего возраста 10 лет, меняется только с его согласия, полученного в присутствии законных представителей.