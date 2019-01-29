Во вторник, 29 января, на портале «Электронного правительства» появилось еще 12 услуг. Сейчас некоторые справки можно получать благодаря мобильному приложению mGov, передает NUR.KZ

Как отметили в акционерном обществе, теперь казахстанцы через приложение могут получать справки из нарко-, псих-, противотуберкулезных диспансеров, а также подать заявки на повторное свидетельство о заключении и расторжении брака, установлении отцовства, смене имени, фамилии, отчества.

Здесь доступны и регистрация по месту жительства, получение водительских прав, Е-Биржа, выдача адресной справки (только для Android) и сведений о совершении административных правонарушений (только для Android).

В НИТЕК уточнили, что все эти документы выдаются с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или одноразового SMS-пароля. В последнем случае надо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.