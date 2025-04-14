Казахстанки все чаще остаются при своей фамилии после вступления в брак

Казахстанки всё чаще принимают решение сохранить свою фамилию при вступлении в брак — не из упрямства, а как осознанный шаг к сохранению самобытности и родовых корней.

Эксперты отмечают, что этот тренд пришёл из Европы и США, где он стал частью борьбы женщин за равные права. В условиях казахстанского общества такая позиция может стать как поводом для споров в молодой семье, так и своеобразным тестом на зрелость отношений — готовность пары к компромиссу и взаимному уважению.

«Если они изначально не готовы договориться, а есть ли там семья которая создается, может лучше так вопрос поставить, если вы не смогли изначально договориться, то что будет дальше, а появятся дети, вы также будете конфликтовать, ну и к чему это приведет?» — задается вопросами психолог Герман Владимиров.

Демографы отмечают, что вопрос фамилий в Казахстане сложный. В разные исторические периоды правила формирования имени и фамилии менялись: до войны детям давали фамилию по имени отца, в советские годы — отчество, после обретения независимости — многие стремились вернуться к национальным корням, убирая окончания -ов и -ев. Сегодня всё чаще наблюдается явление, когда каждое новое поколение получает другую фамилию.

Кайыр Рысбаев, демограф, социолог: «У отца другая фамилия, у сына другая, у деда совсем другая, как будто это не родственники, а как будто соседи по квартире, у всех разные фамилии, даже когда родственников ищешь, дедушки фамилию знаешь, а у внуков, детей разные фамилии, не найдешь».

Именно поэтому, по словам экспертов, всё больше женщин отказываются от смены фамилии при вступлении в брак. Для них фамилия — это не просто формальность, а глубокий символ родовой принадлежности, уважения к предкам и сохранения культурной идентичности.