Накануне Нового года специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент встретились с предпринимателями.

В настоящее время на проверку малого и среднего бизнеса объявлен мораторий.В ходе встречи предпринимателей призвали соблюдать меры безопасности, чтобы защитить свой бизнес от пожара. В ДЧС привели печальную статистику: С начала года в городе зарегистрировано 192 пожара, из которых 29 произошли на объектах бизнеса, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На сегодняшний день создана специальная агитационная группа по предотвращению пожаров и обеспечению пожарной безопасности в городе. В состав группы входят сотрудники местных органов власти и департамента полиции, а также волонтеры. Они проводят разъяснительную работу, в соответствии с санитарными нормами, в крупных торговых центрах и общественных местах.

Профилактические работы по технике безопасности при использовании пиротехнических веществ в городе ограничились не только встречей. Для школьников и родителей, через приложение «ZOOM», также провели разъяснительную работу на тему безопасного новогоднего вечера.

Кроме того, правоохранительные органы регулярно проводят рейды по крупным торговым центрам и рынкам города, чтобы контролировать качество и порядок продажи и хранения пиротехники.

Предприниматели, не имеющие лицензии на продажу этих предметов или нарушающие правила хранения, будут привлечены к ответственности, а пиротехника будет конфискована.

В настоящее время, пострадавших от фейерверков в Шымкенте не зарегистрировано. Однако важно помнить о пожарной безопасности. Представители спецгруппы призвали предпринимателей уделять пристальное внимание мерам безопасности.