Строительство дополнительного корпуса школы №17 завершено на 95%.

Аким города Мурат Айтенов посетил объект и ознакомился с ходом строительных работ.

Старое здание школы предназначено для 378 учеников, однако здесь в три смены обучаются 1357 детей. Строительство нового здания на 300 мест рядом со школой началось в марте. Завершена внутренняя отделка трехэтажного здания, ведутся работы по внешней отделке, благоустройству и ограждению. Генеральный подрядчик отметил, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца года.