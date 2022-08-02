В Шымкенте очередной рекорд — 28 тысяч первоклашек

Больше 28 тысяч первоклассников приняли в этом году школы Шымкента. В городском Управлении образования отмечают рекордное количество тех, кто идёт в первый класс.

Почти все учреждения образования уже полностью укомплектовали классы. Нелегко пришлось так называемым школам-трёхсменкам. Таких в мегаполисе к 1 сентября будет пять.

Первую гимназию в народе называют «резиновой». Школа рассчитана на 900 детей, а учатся здесь 3800. Построить дополнительное здание, чтобы разгрузить учебное заведение, возможности нет – территория не позволяет. Руководству школы уже не первый год приходится ломать голову, как разместить всех. В этом году в школе набрали 10 первых классов. Говорят, это меньше, чем обычно, но желающих учиться здесь было в разы больше. Разместить их негде.

«Набираем просто тех детей, которые живут по нашему микрорайону, обслуживание микрорайона школы. Других мы не можем набрать, потому что проектная мощность не позволяет», — говорит Марат Кожагельдиев, менеджер школы-гимназии №1.

Из-за большого количества учеников стали переоборудовать под классы другие помещения. В новом учебном году, чтобы всех уместить, решено взять в аренду дополнительное здание. К большому количеству новичков сейчас готовятся и в других школах Шымкента.

«Проектная мощность школы – 1176, а по факту больше 2500 у нас учатся. Сейчас 200 учеников в первый класс набрали», — говорит Болат Жаксылыкулы, зам. директора по хозяйственной части школы-гимназии №47.

В другом лицее ситуацию спасла пристройка. Рассчитана она на 300 учеников. Детям больше не придется заниматься в три смены, но как долго они смогут учиться не в тесноте и не в обиде, неясно.

«Фактическое число обучающихся в данный момент превышает проектную мощность школы, поэтому пристройка у нас. Педагогический состав сильный, востребован, поэтому, наверное, родители хотят к нам», — говорит Гулжан Ибрагимова, директор школы-лицея №46.

Проблема переполненных школ возникла не за год. В городе активно возводят новые учреждения, но темпы строительства не поспевают за темпами рождаемости. В этом году вновь рекордное количество первоклассников – 28 тысяч детей.

«Трехсменные школы мы уже держали на особом контроле. В этом году четыре дополнительных здания за счет государства на 300 мест именно в таких школах было построено. Поэтому мы ликвидировали, можно сказать. Их стало уже пять», — говорит Жанат Тажиева, руководитель Управления образования г. Шымкента.

Через год в Шымкенте всё-таки планируют избавиться от трехсменных школ. Пока педагогам рекомендовано ограничить набор в первые классы, а родителям – отдавать детей в частные школы, которые работают в рамках госзаказа подушевого финансирования.