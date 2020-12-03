Теперь жители жилого массива Сайрам города Шымкент смогут получить государственные услуги по новому адресу: город Шымкент, Каратауский район, ул. Ибрагим ата, 118/2

По словам директора филиала НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкент Данабека Исабекова, необходимость переезда ЦОНа №2 возникла в связи с большой нагрузкой и потоком людей, численность населения данного района составляет более 60 тысяч человек.

«Мы на постоянной основе проводим анализ оказания госуслуг и пришли к выводу, что нужно расширить отдел для удобства граждан. Думаю, что теперь проблема решена и переезд ЦОНа позволит более оперативно оказывать госуслуги и повысить их качество. В новом здании ЦОНа работают 19 инспекторов, а для приема и выдачи готовых документов функционирует 9 рабочих мест. ЦОН, площадью 400 квадратных метров, оснащен новой мебелью, имеется парковка на 100 автомобилей, для людей с ограниченными возможностями предусмотрен пологий пандус, работает кнопка вызова»,- отметил Исабеков.

ЦОН №2 Каратауского района будет работать в рамках ГЧП, т.е. без затрат на аренду. Правительство для граждан будет оплачивать только коммунальные услуги.

Всего в Шымкенте функционирует 11 центров обслуживания населения, из них 3 специализированных ЦОНа и центр оказания миграционных услуг.

С начала текущего года в ЦОНе №2 было выдано более 25 тысяч государственных услуг.

Справочно:

Адреса ЦОНа:

город Шымкент, Каратауский район, ул. Ибрагим ата, 118/2

График работы: ПН-ПТ, с 9.00 до 18.00 без перерыва.