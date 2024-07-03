Новый ЦОН открылся в Туранском районе Шымкента

В районе Туран города Шымкент заработал новый цифровой офис населения.

Это уже восьмой по счету ЦОН. Здесь жители нового района смогут получать более 1200 государственных услуг.

Отметим, необходимость открытия ЦОНа возникла в связи с образованием нового района Туран г. Шымкент. Цифровой офис населения оснащен современным оборудованием и имеет зонирование для быстрого и удобного получения государственных услуг. Так, в новом ЦОНе предусмотрены такие зоны как ресепшн, выдача документов, зона скорости для оказания «быстрых» услуг, зона самообслуживания, пункт приема обращений через eOtinish и другие.

«Ранее жителям Туранского района приходилось ездить в ЦОНы других районов для получения госуслуг. Теперь эта необходимость отпала. Более того, открытие нового ЦОНа позволит снизить нагрузку в других отделах. В новом ЦОНе прием осуществляют 32 сотрудника», — отметила Айнур Тобаева, директор филиала НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкент.

Напомним, всего в Шымкенте функционирует 8 центров обслуживания населения, 4 из них — специализированные ЦОНы и один центр оказания миграционных услуг. При всех центрах имеются вместительные парковки для посетителей. Также для людей с особыми потребностями предусмотрены пологие пандусы при входе в ЦОН, работают кнопки вызова.

Справочно:

ЦОН по Туранскому району расположен по адресу: г. Шымкент, ул. Мадели Кожа, 1 «Г».

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