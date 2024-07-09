ЦОН Аль-Фарабийского района временно закроется

С 9 июля ЦОН Аль-Фарабийского района будет временно закрыт на ремонт.

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент сообщает, что в связи с ремонтом здания центр обслуживания населения, расположенный по адресу ул. Жангельдина, 13А, будет закрыт с 9 июля. Продолжительность ремонтных работ — 30 дней.

Отметим, что на это время сотрудники ЦОНа Аль-Фарабийского района будут принимать клиентов в ЦОНе Туранского района по адресу ул. Мадели Кожа, 1Г. Выдавать готовые документы будут также в Туранском центре.

К слову, центр обслуживания населения Туранского района работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед.

Филиал Госкорпорации просит клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации. Напомним, что получить госуслуги можно онлайн через приложения «ЦОН» и Egov mobile.