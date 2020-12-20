Непогода в праздничные дни стала причиной ДТП на автомобильных дорогах республиканского и областного значения.

ЧС-ники призывают граждан строго соблюдать меры предосторожности.

Выпавший снег доставил массу проблем водителям. После мокрого снега, ударил мороз. Некоторые участки трассы, в направлении Туркестана, сковал гололёд. С риском вынуждены выходить в рейс и водители пассажирских ГАЗелей. Иногда они вынужденно демонстрируют чудеса дрифта.

Ерболат КАЛДАРБЕКОВ, водитель:» Утром, когда выехали из Туркестана, был гололед. Приходилось приостанавливать «старэкс» и очень медленно ехать. Асфальт ровный и в некоторых местах даже не было заметно, что гололед. Перед выездом провели техосмотр машины, да и шины давно поменяли. Так что в целости и сохранности довезли всех пассажиров в Шымкент. По дороге видели аварию. На обочине лежала перевернутая фура».

Спасатели разослали штормовое предупреждение. На время трассу «Самара- Шымкент» пришлось закрыть. Из-за гололеда здесь произошло ДТП. Один человек погиб.

Талгат ДОСАЛИЕВ, руководитель управления департамента ЧС по Туркестанской области:» Пользуясь случаем призываем жителей и и гостей региона обращать внимание на СМС-сообщения о погоде. По возможности, воздержитесь от поездок. Призываем строго соблюдать правила безопасности, водителям не надо выезжать на неисправной машине в дорогу».

Синоптики предупреждают: в ближайшие дни в горных районах выпадет снег. В Созакском районе — температура воздуха опустится до -19 градусов мороза.

Жанат Жарменова, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП Казгидромет»: «21 декабря в Туркестанской области, в горах будет снег, туман. Ночью температура воздуха -9, в некоторых местах до -12 градусов мороза».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, но не стоит расслабляться. Таящий снег образует гололед. И поэтому на дорогах нужно быть предельно осторожными.