14 декабря прошла онлайн-презентация книги, в которой собрана информация об истории и культуре, туристических достопримечательностях города Шымкент.

Книга была издана в честь получения города Шымкент статуса третьего мегаполиса Казахстана, официального статуса культурной столицы СНГ, а также 30-летия установления дипломатических связей и приобретения статуса города-побратимы Мэрия города Стивенидж, совместно с британским издательским домом «Hertfordshire Press».

В презентации приняли участие заместитель акима города Шымкент Максут Исахов, мэр города Стивенидж Браун Джим, председатель Комитета международной информации МИД РК Аскар Абдрахманов, первый секретарь Посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Рустем Таженов и директор издательства «Hertfordshire Press» Марат Ахмеджанов.

Ранее в мэрии английского города Стивенидж был открыт холл «Шымкент». В свою очередь, в качестве ответного подарка от акимата города Шымкент планируется открытие уголка «Стивенидж» в здании создаваемого «Туристского информационного центра города Шымкент», выпуск совместной книги о городах Шымкент и Стивенидж, установка навигационного указателя.

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