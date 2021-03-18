Гаджет или книга – кто настоящий друг школьника, как привить детям любовь к чтению и возможно ли это сделать в век гаджетов?

Об этом и многом другом говорили сегодня педагоги на специальном семинаре, который прошел в школе-лицее №52. Отметим, это учебное заведение вошло в 20 школ, где реализуется проект «Читающая школа».

Этот семинар стал логическим продолжением проекта«Читающая школа», который получил высокую оценку министра образования. Главная задача – рассказать, как сегодня можно привить школьникам любовь к чтению. Для участия в проекте было отобрано 20 школ города.

«Основная цель школьного проекта — помочь родителям и учителям в повышении культуры, грамотности чтения и интереса молодежи к книгам. В рамках проекта «Читающая школа», мы планируем охватить еще 172 школы города. А в качестве шефов выступят те самые «первопроходцы» — 20 школ. За каждой из них будет закреплено в виде партнерства по 7-8 общеобразовательных учреждений города.

— Одна из школ, задействованных в проекте — №52. Сегодня в этом учебном заведении прошел семинар «Книга — верный друг». Участники школы представили свои проекты учителям школ-партнеров и поделились своими наработками. Особенность этой школы в том, что читать книги приглашают не только учеников, но и учителей и родителей, считает Гулим БАЙМУСАЕВА, методист по библиотечной работе Методического центра Управления образования города Шымкент.

«В этом году, в честь 30-летия нашей Независимости, в первую очередь среди администрации школы мы запустили проект «30 страниц, которые я прочитал. Как правило, этого объема прочитанного достаточно, чтобы читатель заинтересовался содержанием книги и дочитал ее до конца. А так как родители являются образцами для подражания для своих детей, этот проект был организован и среди родителей», — говорит Айнур ЖАРЫЛКАСЫНКЫЗЫ, директор школы-лицея №52.

К слову, из-за карантина, семинар проходил в формате онлайн. В результате в нем и смогли принять участие около 60 педагогов. Еще около 200 наблюдали за прямым эфиром в соцсети Фейсбук.