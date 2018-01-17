Книга известного историка о родной земле презентована в ЮКО

«Карашаңырақ – Қарасора, құтты мекен – Сайрамсу». Под таким названием в Южно-Казахстанской области вышла в свет книга известного историка Омира Шыныбекулы, пишет 24kz.

В своей работе он опубликовал результаты своих 11-летних исследований малой родины, которые теперь служат дополнительным учебным пособием для школьников, изучающих «Краеведение».

Автор признается, что это его скромный вклад в духовное возрождение. Поселок Кенесарык расположен в живописной местности на слиянии трех рек Сайрамсу, Каскасу и Карасора. Эта священная земля подарила стране 18 талантливых художников, 11 докторов наук и 23 кандидатов наук. О том, как они шли к своей мечте, изложено в книге местного историка, которая теперь станет настольной книгой школьников Толебийского района.

Омир Шыныбекулы, автор книги: «Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок превзошел его, я думаю, прочитав эту книгу, наши дети будут стараться превзойти старшее поколение, это и есть патриотизм».

В основе книги также лежат реальные исторические события и подвиги национальных героев, которые защищали землю от гор Алатау до Казыгурта. Описаны древние памятники. За их изучением писатель провел в архивах не один год.

Ержан Исакулов, государственный и общественный деятель: «Сельская молодежь, воспитанная на своей истории, на примере своих предков и известных земляков, она духовно богаче, патриотичнее, увереннее в завтрашнем дне».

Презентация этой книги состоялась на родине его героев во время семинара, на котором представители общественности и методисты образования обсуждали вопросы внедрения в учебный процесс предмета «Краеведение».

Айгуль Панова, руководитель методического кабинета отдела Управления образования: «Дети читают книги по истории, а еще могут посмотреть на дисках кино и документальные фильмы об родной земле».

Педагоги уверены, что такие книги, написанные местными авторами, в том числе и Омиром Шыныбекулы, станут незаменимыми источниками знаний о родном крае для местных школьников, и уже осенью станут частью учебной программы по «Краеведению».