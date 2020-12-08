АО «Казпочта» устанавливает размер ущерба от пожара в центральном отделении г. Кентау.

Национальный оператор почты РК уточняет размер ущерба от пожара в центральном отделении г.Кентау. Возгорание произошло в субботу, 5 декабря 2020 г.

По уточненным данным, площадь возгорания 65 кв.метров. Общая площадь отделения (Супермаркет посылок) 99 кв.метров.

Безопасность почтового отделения в г. Кентау обеспечивалась силами наряда охранного агентства «Мусахан секьюрити». В настоящее время, с сотрудниками охранного агентства, дежурившими в отделении в ночь с субботы на воскресенье (05.12.2020/06.12.2020) и ставшими очевидцами пожара, проводится работа по выяснению всех обстоятельств, предшествовавших возгоранию. Позже АО «Казпочта» будет дана оценка действиям наряда, своевременности и достаточности мер, принятых сотрудниками охранного агентства для исполнения своих обязанностей в части предотвращения пожара, говорится в официальном сообщении Пресс-службы АО «Казпочта».

В момент пожара в отделении находилось 424 почтовых отправления (РПО). Из них огнем уничтожено 370 РПО. Стоимость и размер компенсации по уничтоженным в пожаре РПО устанавливается. После завершения расследования АО «Казпочта» осуществит возмещение клиентам стоимости посылок согласно Закону РК «О почте».

АО «Казпочта» сообщает о продолжении обслуживания клиентов в двух соседних отделениях Туркестанского РУПС в рамках установленного режима работы.

Председатель Правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев лично координирует работы по скорейшему восстановлению деятельности центрального отделения в г. Кентау и поручил руководителям областных филиалов Компании провести проверку систем противопожарной безопасности во всех отделениях АО «Казпочта».