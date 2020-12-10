Об этом сегодня в ходе заседания Правительства проинформировал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает Otyrar.KZ.

По словам министра, в этих целях министерством разработан соответствующий законопроект о растительном мире.

«В Казахстане вопросы сохранения растительного мира регулируются только Лесным кодексом и исключительно на территории государственного лесного фонда или 11% территории страны от общей площади в 272,5 млн. га. Тогда как по другим категориям земель, такие как земли сельхозназначения, земли запаса и промышленности, данные вопросы не урегулированы. Нами разработан законопроект, который призван урегулировать все эти направления», — отметил Магзум Мирзагалиев.

Так, согласно законопроекту будут упорядочены вопросы по охране, воспроизводству и использованию ресурсов растительного мира, определены государственные органы, ответственные за сохранение и воспроизводство ресурсов растительного мира. По сообщению министра, эти меры позволят усилить контроль за их вывозом за пределы республики.

«Одним из важных пунктов проекта Закона является меры по урегулированию вопросов сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения, эндемичных и реликтовых видов растений, вопросы наложения запрета на искусственное введение чужеродных видов в естественные экосистемы», — добавил Магзум Мирзагалиев.