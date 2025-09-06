Экологи указали на риски нового мусоросжигательного завода в Шымкенте

Новые мусоросжигательные заводы планируют построить сразу в трех городах Казахстана: Алматы, Астане и Шымкенте. В южной столице уже подписано инвестиционное соглашение, однако эксперты отмечают: не всё так однозначно.

Эксперт-эколог Азамат Аяйбергенов отмечает: документ противоречит законодательству. И это вызывает массу вопросов. Не только связанных с экологией, но и с правом и финансами.

Азамат Аяйбергенов, эколог: «Возникает вопрос о соблюдении концепции «Закон и порядок». То есть, в действующем законодательстве не предусмотрена такая система, но при этом это происходит. Надо было тогда сначала менять законодательство, а потом уже заключать инвестиционное соглашение. Еще момент, почему комиссия по отбору инвестиционных проектов создана при министерстве туда. Туда не не вошли эксперты, общественные организации, граждане, экологи и т.д. Решение принято кулуарно. Комиссия состоит только из госслужащих. Это неправильно».

Важно понимать, говорит эксперт, что мусоросжигательные заводы удовольствие не из дешёвых. В условиях глобальной инфляции цены на стройматериалы и энергоносители растут, а значит, растут и затраты. Плюс постоянный экологический контроль: за выбросами, переработкой золы, утилизацией шлака. Не меньшее значение имеет и место строительства. Если завод ставят рядом с жилыми кварталами или в засушливом регионе растут риски пожаров. А при возгораниях в воздух летит сажа, угарный газ, тяжёлые металлы всё это напрямую влияет на здоровье.

Азамат Аяйбергенов, эколог: «В целом, я не против проекта энергетической утилизации, но я хочу, чтобы он был в рамках действующего законодательства и, чтобы у нас была конкурентная среда. В проектных решениях обязательно должно быть отражено влияние на окружающую среду и на здоровье населения. Плюс, не маловажный фактор — ценообразование. Соглашение будет подписано на 25 лет. 25 лет будем выкупать электроэнергию, при этом дополнительно по 7 тысяч будут платить организации, которые будут вести на завод отходы».

Не смотря на то, что , как было сказано выше, решение было принято кулуарно и без учета мнения жителей, их голос остается важным. Поэтому мы решили выйти на улицы города и спросить: что думают об этом сами люди:

— Поддерживаю инициативу. Я видела в соцсетях много материалов, касательно того, что город уже переполнен свалками, считаю, эта инициатива — отличное решение.

— Поддерживаю инициативу. Считаю, что город будет лучше и чище.

— Поддерживаю.

Жители поддерживают. Главное, чтобы строительство велось грамотно и с учётом всех нюансов, тогда проект действительно принесёт пользу городу, и повысит качество жизни горожан