80% мусорных полигонов работают с нарушениями

Большинство мусорных полигонов в Казахстане не соответствуют нормам. По данным аналитиков института экономических исследований, в стране насчитывается порядка 3 тысяч мусорных полигонов, почти 80 % из них работают не соблюдая экологические и санитарные нормы. Хуже всего дела обстоят на севере страны а также в Павлодарской и Актюбинской области.

«Свалки не имеют соответствующую проектную и разрешительную документацию. Кроме того, не соблюдается технология захоронения отходов, отсутствуют ограждения, весовые оборудования, не проводится дозиметрический контроль поступающих отходов. Причем, большинство полигонов и свалок исчерпали свой срок действия, требуется их рекультивация», — говорится в заключении института экономических исследований.

Пакеты, пластик, очистки от овощей, строительные и твердо-бытовые отходы отвоевывают себе все новые участки земли. Кроме полигонов в стране остро стоит вопрос стихийных свалок. Их образуют сами казахстанцы. Туда выбрасывают не только ТБО но и строительные материалы и даже медицинские использованные средства, отходы скотобоен и многое другое. При этом, если стихийные свалки вредят окружающей среде, то мусорные полигоны должны минимизировать это пагубное влияние.

«Должна быть на дно выстелена специальная мембранная пленка, которая не пропускает загрязненные воды которые скапливаются, плюс должна быть рекультивация отходов, плюс экологическим кодексом у нас закреплена норма по сортировке мусора. Ничего у нас этого нет, ни один исполнительный орган в этом направлении не работает», — говорит эколог Тимур Елеусизов.

Эксперты уверены, нужно привести в порядок правоприменительную практику и расширить полномочия и компетенцию органов, чтобы наказывать тех кто вредит окружающей среде. Проблему также могут решить мусоросортировочные станции и мусороперерабатывающие заводы, которых в стране критично мало.

«В Казахстане существует где то 200 перерабатывающих заводов. Но из них меньше половины работают. Мусоросортировочных заводов около 20. Спрос по переработке идет только по некоторым вилам отходов», — говорит Гани Изтлеуов, профессор кафедры экологии ЮКУ им. Ауезова.

По данным минэкологии в прошлом году казахстанцы выбросили больше 4 миллионов тонн отходов, только четверть из них была отсортирована и переработана.