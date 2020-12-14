С начала года госинспекторами труда защищены права более 29,5 тыс. работников

По состоянию на 1 декабря т.г. государственными инспекторами труда в 1069 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 30,8 тыс. работниками на сумму более 3,52 млрд тенге.

Руководителям данных предприятий было выдано 731 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 97,6 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 29,5 тыс. работников. Им выплачено 3,4 млрд тенге.

В целом, за вышеуказанный период государственными инспекторами труда проведено 3,9 тыс. проверок, выявлено более 6,1 тыс. различных нарушений трудового законодательства РК и наложено штрафов на сумму 174,3 млн тенге.