Работают, но не платят: казахстанцы жалуются на нарушения трудовых прав

За прошедший год государственная инспекция труда рассмотрела свыше 50 000 обращений.

Специалисты отмечают, что закон чаще оказывается на стороне работника, но страх последствий и давления со стороны руководства по прежнему удерживает многих от обращения в суд или контролирующие органы.

Казахстанцы всё чаще отстаивают свои трудовые права, и делают это через жалобы. Только за прошлый год в комитет государственной инспекции труда поступило больше 51 тысячи обращений. Проверки выявили около 9 тысяч нарушений трудового законодательства. В большинстве случаев работодатели, после вмешательства государства, устраняли проблемы.

«В Казахстане чаще всего нарушаются вопросы оплаты труда, то есть это несовременные выплаты заработной, платы, незаконные увольнения, незаключение работодателями трудовых договоров. В первую очередь можно обратиться в территориальный департамент комитета госинспекции труда будет, соответственно, проведена и дана правовая оценка в отношении работодателя, который нарушил трудовые права работников», — Асхат Жумалы, главный эксперт комитета государственной инспекции министерства труда и социальной защиты РК.

Юристы говорят, с задержками зарплаты к ним обращаются редко, эту проблему чаще удаётся решить через трудовую инспекцию. А вот незаконные увольнения и дисциплинарные взыскания остаются одной из самых острых тем. При этом подчёркивают, работодатель не может уволить сотрудника по собственному желанию, без веской на то причины. Закон такого права ему не даёт.

«Мне самому часто приходится с бизнесменами работать, общаться. И у них такое есть, вот он хозяин бизнеса, он директор, он говорит, так вот этого работника увольте мне. Сегодня. А кто там кадрами занимается, меня спрашивает, а как мы уволим? Я говорю, а никак. То есть трудовой кодекс такого нет, что хозяин захотел и бац, до свидания», — Сергей Уткин, юрист.

Несмотря на это, работодатели нередко пытаются подогнать претензии под формальные пункты трудового кодекса. Но если сотрудник соблюдает правила, доказать его вину практически невозможно. Тем не менее многие работники предпочитают молчать, боятся испортить дальнейшую карьеру, получить репутацию конфликтных или продолжать работать с тем же руководством. Хотя, как отмечают юристы, при обращении в суд и доведении дела до конца, решения в подавляющем большинстве случаев принимаются в пользу работников.