Учителя частной школы GLS в Шымкенте бьют тревогу

Уже третий месяц педагоги частной школы GLS остаются без зарплаты и отпускных. Кто-то продолжает работать в надежде получить заработанное, а кто-то, не дождавшись выплат, был вынужден уволиться.

Найля Елеусизова, экс-сотрудница школы поколения лидеров GLS: «Я работала в частной школе GLS второй год. В этом году я уволилась. С апреля месяца нам не выплачивают зарплату. Апрель, май и отпускные. Об этом нам сказали еще в январе. Мы приняли эту ситуацию, согласились со всем, но до сегодняшнего ни зарплаты, ни отпускных — ничего нет».

Виктория Андреева, педагог школы поколения лидеров GLS: «Я работаю в частной школе GLS. По договору у нас есть официальные услуги и дополнительные. За официальные, по договору, я должна получить 85 тысяч на карту и 365 тысяч наличными за дополнительные услуги. Сколько раз говорили директору — всё безрезультатно, слушать она нас не хочет».

Вот только в самом договоре мы не нашли упоминаний о зарплате в 85 тысяч тенге, а о большей сумме и вовсе не говорится. Документ содержит лишь перечень обязанностей педагога, тогда как чётко сформулированные обязательства работодателя отсутствуют. Такой договор лишает сотрудников правовой защиты.

Еще один момент — по словам педагогов, не производятся пенсионные отчисления, отсутствует страхование и взносы на ОСМС. Администрация школы комментировать ситуацию отказалась, сославшись на управление образования. Там, узнав о ситуации от журналистов, отметили: средств в республиканском бюджете не достаточно, на финансирование школы не хватает. А в министерстве заявили – этот вопрос не в их ведении.

Министерство просвещения РК: «Согласно Закону Республики Казахстан “О республиканском бюджете на 2025–2027 годы”, расходы на размещение госзаказа в частных школах переданы местным исполнительным органам в виде целевых текущих трансфертов с 1 января 2025 года. Кроме того, все расходы на среднее образование, за исключением финансирования республиканских организаций образования, теперь отнесены на областные бюджеты, то есть акиматы».

К слову, в управлении образования опровергли заявление директора школы о запрете на какие-либо интервью со стороны ведомства. Как только она решится, мы обязательно предоставим ей слово.