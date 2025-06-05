ТОО «Azala Textile» оставило работников без пенсии и медстраховки

В марте текущего года 60-летняя Татьяна Жаворонкова оказалась в числе десятков работников, уволенных из ТОО «Azala Textile». За семь лет работы упаковщицей женщина рассчитывала на стабильную пенсию и социальные гарантии. Однако даже после обращения в трудовую инспекцию ей удалось добиться лишь выплаты зарплаты — остальные обязательные отчисления так и не поступили.

Татьяна Жаворонкова, бывшая сотрудница ТОО «Azala Textile»: «Сейчас я осталась без средств к существованию. В моем возрасте найти работу практически невозможно. А те немногие предложения, что есть, предполагают шестидневную рабочую неделю — я просто не выдержу такой нагрузки. Мой сын — инвалид I группы, и увольнение стало для нашей семьи серьёзным ударом. Из-за неуплаты обязательных медицинских взносов я не могу обратиться к врачу. А размер будущей пенсии обещает быть крайне низким».

По словам экс-сотрудников, без работы остались более ста человек. Одни успели трудоустроиться, другие всё ещё без заработка. Большинство обратилось в прокуратуру с требованием выплатить задолженности, однако результата нет.

Так, Омархану Арипханову предприятие, должно около 400 тысяч тенге.

Омархан Арипханов, бывший сотрудник ТОО «Azala Textile»: «У нас есть все необходимые справки. Проверяли через портал госуслуг — все видно. Я пошел к директору. Он прямо сказал: «Я вам не заплачу». Сказал, сначала забери заявление из инспекции, тогда, может быть, что-то и выплатим, если будут деньги. Мы требуем одно — чтобы выплатили пенсионные отчисления, медстраховку и предоставили все расчёты. По закону они обязаны это сделать».

Юлия Иванова, бывшая сотрудница ТОО «Azala Textile»: «С самого начала зарплату задерживали постоянно. Выплаты были мизерными, и даже их часто не платили. За последний год не перечислены пенсионные, медицинские и социальные отчисления. До сих пор не получила ни мартовскую зарплату, ни компенсацию. Требую полного расчёта».

Руководство предприятия не отрицает наличие задолженности. По словам директора Бекета Турсынханова, сумма невыплаченных средств составляет порядка 60 миллионов тенге.

Бекет Турсынханов, директор TOO «Azala Textile»: «Сейчас на предприятии финансовые трудности. Мы старались выплатить зарплаты по мере возможностей.

Остались только отчисления в пенсионный фонд и медстраховка. Сейчас ищем пути финансирования, чтобы и эти обязательства закрыть».

Участники встречи заявили: если в ближайшие дни компания не начнёт рассчитываться по долгам, они обратятся в суд.

Согласно открытым данным, компания «Azala Textile» существует более 16 лет и входит в число крупных предприятий региона, в штате которого, по разным оценкам, трудились не менее 500 человек.