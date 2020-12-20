Специалисты Шымкентского городского центра онкологии проводят маммопластические операции женщинам, перенесшим рак молочной железы.

В отделении маммологии городского онкологического центра по медицинскому страхованию с 2020 года проводится операция при доброкачественных опухолях бесплатно. До сих пор эти операции были платными. Теперь с января 2020 года в отделении маммологии проводятся маммопластические операции, которые проводятся только в ведущих клиниках мира.

Недавно врачи успешно сделали такую операцию 32-летней женщине с онкологическим заболеванием. У больной выявлен рак правой молочной железы. Перед операцией пациентка принимала 8 курсов химиотерапии. Во время операции хирурги удалили молочную железу и подмышечные лимфоузлыы, сохранив сосок и кожу. Затем молочную железу формировали с мышцы спины.

Преимущество такой операции в том, что у женщины полностью не удаляется грудь, то есть она не получает никаких травм в психологическом плане. Во-вторых, при установке имплантатов или эндопротезов на место молочной железы могут возникать осложнения, такие как нагноение инородного тела или отторжение инородного тела.

«Ранее мы полностью удаляли молочные железы у пациентов с опухолью молочной железы. Обычно это было очень болезненно для молодых девушек. А в результате операции маммопластики восстанавливаем грудь больным женщинам. Эта операция имеет много преимуществ перед имплантатом», — говорит заведующий маммологическим отделением Центра Онгарбаев Ербол.

Стоит отметить, что специалисты городского онкологического центра с начала года успешно провели операцию маммопластики 35 больным раком.