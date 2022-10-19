Онкологи напомнили о ппрофилактие рака груди

Утро для 57-летней Нурсулу Ахметовой началось с консультации у онкомаммолога: врач осматривает и дает необходимые рекомендации.

В онкологической поликлинике Туркестанской области проходит бесплатный скрининг для женщин по раннему выявлению рака молочной железы. Следующий обязательный этап — прохождение ультразвукового исследования, которое сегодня можно пройти бесплатно.

«Мне сообщили врачи, что сегодня будет проходить день открытых дверей и можно бесплатно пройти все обследования. Меня уже осмотрел Бертаев Бауыржан Лесбекович, мне все очень понравилось и у меня все хорошо. Всем женщинам я говорю, чтобы они заботились о своем здоровье, вовремя проходили медосмотры, чтобы мы были счастливыми мамами, бабушками, женщинами, чтобы мы были здоровыми. Очень рада, что медицинские работники проводят такие мероприятия, спасибо»,—говорит пациентка.

Рак молочной железы — самое распространённое в мире онкологическое заболевание среди женщин. Мужчины тоже болеют раком груди, но во много раз реже. Однако рак молочной железы – не приговор. При своевременном обращении возрастают шансы на полное излечение.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Не зря в мире один месяц посвятили раку молочной железы. Потому что этот вид рака является самым распространенным в мире. Ежегодно, если в мире выявляется около 20 миллионов онкологических заболеваний, из них на долю рака молочной железы приходится 12%, то есть 3 миллиона женщин в мире заболевают этим видом рака. Что касается смертности, то если 10 миллионов человек ежегодно умирает от рака, то с раком молочной железы меньшая смертность- около 600 тысяч. На данный момент с развитием медицины рак молочной железы стал хорошо вылечиваться и многие избавляются от этого заболевания».

Специалисты рекомендуют ввести в привычку регулярное самообследование грудных желёз как женщинам, так и представителям сильного пола.

«Выявление заболевания на ранней стадии зависит только от женщины, потому что первый признак это опухоль и ее может нащупать сама женщина, и есть программа скрининга. Цель — на ранних стадиях , когда опухоль еще не пальпируется, выявить это образование», — делится Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области..

На вероятность возникновения опухоли большое влияние оказывают наследственные факторы, гормональные сбои, вредные привычки и частые аборты. Но, часто опухоль возникает и спонтанно. Самые распространённые симптомы опасного недуга: деформация груди, втяжение кожи и изменение ее цвета. При возникновении любых изменений следует срочно обратиться к врачу.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Одна из причин возникновения рака молочной железы — это нарушение гормонального фона, к которому приводят множественные аборты,неправильное питание, курение».

По словам Рахима Абдурасулова, современная хирургия не стоит на месте. Сегодня в арсенале много передовых методов: химио-, таргетные, иммунные препараты и их комбинации.

Рахим Абдурасулов заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«В современной онкологии имеется множество методов лечения. К основным относятся оперативное лечение, гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия. Из лекарственных методов лечения очень много успехов в этом виде. На данный момент имеется иммунотерапия, таргетнаятерапия, современные методы гормонотерапии. Рак молочной железы на начальной стадии полностью излечивается».

Раньше при обнаружении рака молочной железы грудь удаляли полностью, сейчас, на начальных стадиях вырезается только сама опухоль с частью ткани. Если грудь все-таки пришлось удалить, женщине предлагают реконструктивную маммопластику.Рак груди не приговор. Благодаря современным технологиям и при ранней диагностике победить онкозаболевание можно. Именно поэтому так важно регулярно проходить профилактические медосмотры.