У мужчин стали чаще выявлять рак груди

Новообразования в молочных железах у 41-летней пациентки обнаружили во время скрининга. После диагностических исследований женщине назначили внутрипротоковую операцию. Хирургическое лечение проходит в рамках мастер-класса под руководством главного маммолога Казахстана Алии Абдрахмановой.

Алия Абдрахманова, главный маммолог РК: «Удалена ткань молочной железы с тремя образованиями, но это сейчас отправляется на экспресс-гистологию, если процесс доброкачественный, то женщина проживет долго и счастливо, а если онкологический какой-то процесс, то операция будет расширена».

Рак молочной железы считается одним из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний. Регулярный скрининг, плановое проведение маммографии и самоосмотр позволяют своевременно диагностировать онкологию, что улучшает результаты лечения пациентов.

Алия Абдрахманова, главный маммолог РК: «Сейчас проводятся скрининги по всему Казахстану и они дают свои результаты, потому что начальные стадии рака молочной железы выявляются на обследовании, а для онкологических пациентов, чем раньше начнется лечение, тем лучше прогноз».

По словам главного маммолога Казахстана все чаще рак груди выявляют у представителей сильного пола. В большинстве случаев недуг диагностируется, когда человек обнаруживает нехарактерное образование в области груди. Методы лечения для мужчин и женщин одинаковы – хирургия, лучевая, биологическая, гормональная и химиотерапия.

Алия Абдрахманова, главный маммолог РК: «Существует метод самообследования, зеркало, подойти посмотреть и увидеть изменения, покраснения кожи , симптом лимонной корки, изъязвление я не думаю, чтобы это заметить нужен диплом врача, если ты увидел это, тогда бегом нужно идти к врачу по месту жительства. Пропальпировать грудь у мужчин намного проще из-за размера».

Благодаря современным методам лечения и новшествах в медицине можно с уверенностью сказать, что рак груди — не приговор. Однако, только ранняя диагностика, своевременное лечение и реабилитация могут гарантировать полное выздоровление и дать шанс на жизнь.