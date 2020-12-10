В акимате города Шымкент обсудили реализацию «Дорожной карты» по комплексному решению экологических проблем мегаполиса.

На встрече с участием заместителя акима города Е. Билисбекова также обсудили вопрос повышения экологической культуры населения, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Дорожная карта по улучшению экологической ситуации Шымкента предусматривает 29 мероприятий. К ним относятся переоборудование автомобилей на природный газ, благоустройство территории, переработка отходов и установка очистных сооружений.

Одна из основных экологических проблем Шымкента — это загрязнение воздуха. Загрязнителями воздуха являются крупнейшие предприятия города, автомобили и котлы работающие на твердом топливе. Поэтому в городе установят прибор для определения загрязнения воздуха.

В связи с этим заместитель акима города отметил, что при установке индикаторов загрязнения атмосферного воздуха необходимо учитывать жалобы жителей.

«Хорошая идея — установить в городе устройство, показывающее загрязнение воздуха. Однако устанавливать его нужно не на проспекте Кунаева, а в местах, где люди часто жалуются на загрязнение воздуха. Проспекты Кунаева и Тауке хана — самые высокие точки города, являются ветряными местами. Поэтому устанавливать устройство там неэффективно», — сказал Е. Билисбеков.

Выступивший на встрече руководитель департамента экологии по городу Шымкент К. Бейсенбаев сообщил, что проект, направленный на решение экологических проблем, в настоящее время находится на рассмотрении Правительства.

«В этом году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях сокращены на 2 320 тонн. А, две производственные центры использующие угольное топливо переведены на природный газ. Работа в этом направлении продолжается. Дорожной картой предусмотрено изучение ветрового режима в Шымкенте для предотвращения концентрации вредных веществ в воздухе. В результате можно будет строить высокие здания с учетом направления ветра», — сказал руководитель департамента.

Кроме того, на заседании руководитель городского управления природных ресурсов и регулирования природопользования А. Татыбаев, руководитель городского управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ж. Шайхсламов и директор Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет» М.Жазыхбаев выступили с докладом об экологических проблемах города Шымкент и путях их решения.

Подводя итоги встречи, заместитель акима города сказал, что полная реализация намеченных в «Дорожной карте» мер приведет к ряду положительных результатов, и дал конкретные поручения руководителям управлений. Он также отметил необходимость проведения регулярных мероприятий для повышения экологической осведомленности населения.