В Шымкенте полным ходом идет строительство жилых домов.

В настоящее время в городе возводят 262 многоэтажных жилых дома на 14 224 квартиры общей площадью более чем 1 млн квадратных метров. За счет частных застройщиков стоят 126 многоэтажных домов на 6 147 квартир.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов.

— В Послании Президент отметил, что социальное благополучие граждан напрямую связано с вопросом жилья. В связи мы уделяем особое внимание строительству жилых домов в Шымкенте. За счет бюджета строится 136 многоэтажных домов на 8077 квартир. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 5 арендных домов на 280 квартир и 77 кредитных домов на 4 461 квартиру, – сказал М. Айтенов.