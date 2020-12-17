Машины по перевозке мусора принадлежат ТОО «Орион Новые технологии».

Информация о том, что по проспекту Тауке хана горят автомобили, поступила на пульт управления «101» 17 декабря 2020 года в 16:06. Пожарные части прибыли на место пожара и выяснили, что рядом с бывшим автопарком №3 полностью сгорел мусоровоз марки «Камаз» и в задней части мусоровоза марки «Dolphin» дымит 5 куб.м мусора. Машины по перевозке мусора принадлежат ТОО «Орион Новые технологии», передает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Пожар локализован в 16:25 и полностью потушен в 16: 47. На месте происшествия работали 12 пожарных личного состава Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент и 3 единицы техники, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.