На пульт службы спасения «112» ДЧС города Шымкента 3 декабря 2020 года поступил звонок от службы скорой медицинской помощи.

В сообщении говорилось о том, что в 16 микрорайоне по улице Шаяхметова на крыше магазина, примыкающего к многоквартирному дому, лежит мужчина. Необходима помощь спасателей для его спуска, сообщает Группа связи с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Прибывшие на место сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили мужчину 1988 г.р., который по предварительным данным, по неосторожности упал с 3-го этажа.

Спасатели через одну из квартир спустились на крышу магазина и с помощью носилок вынесли пострадавшего. Сотрудники скорой медицинской помощи оказали необходимую медицинскую помощь, после чего мужчину транспортировали до автомобиля скорой помощи.