Под особым контролем объекты с большим скоплением людей.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент, полковник гражданской обороны Мадияр Жаксыбаев провел брифинг о мерах безопасности в городе накануне Нового года, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По словам главы ведомства, в период праздничных дней разработан план мероприятий по пожарной безопасности. На первом этапе проводится пропагандистская работа среди населения в крупных торговых центрах и на рынках.

На втором этапе совместно с департаментом полиции города Шымкент проводятся рейды на рынках и в крупных торговых центрах (рынки Бекжан, Самал, Алаш, Айна, Акбар, Верхний рынок и Мега центр, Баян Сулу, Магнум).

— Во время праздника в городе принимаются меры безопасности, а также профилактические работы по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций. Состоялись встречи с руководителями крупных торговых центров и рынков, торгующих пиротехникой. Кроме того, по данным объектам проводятся рейды. Предприниматели, не имеющие лицензии на хранение и продажу пиротехнических изделий будут привлечены к ответственности», — сказал начальник департамента.

На сегодняшний день в городе проведен 21 рейд и оформлено 4 протокола. Мадияр Есенгельдиевич отметил, что среди населения будет проводиться разъяснительная работа по соблюдению санитарных норм, вниманию к правилам безопасности.

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