Об этом на брифинге сообщил руководитель управления комитета по регулированию естественных монополий по городу Шымкент Д.Кайынбердиев.

В результате совместной работы акимата города Шымкент и Комитета по регулированию естественных монополий с 2021 года цены на коммунальные услуги остались без изменений, на уровне 2020 года, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— В результате работы департамента по регулированию тарифов с 2019 года экономия потребителей составила 13 млрд тенге. В прошлом году сэкономлено 4 миллиарда тенге, в этом году 2,76 млрд тенге. По временному компенсационному тарифу было предусмотрено 1 млрд тенге, во время чрезвычайного положения 40 млн тенге, при пересчете стоимости услуг по теплоснабжению было пересчитано 65,8 млн тенге, — сказал Д. Кайынбердиев.

Кроме того, по обращению населения экономия потребителей составила 1,745 млрд тенге, потребителям возвращено 320,6 млн тенге необоснованных платежей. С 1 января 2021 года планируется сэкономить 3 миллиарда тенге. Таким образом, в городе будут защищены права 210 тысяч абонентов.

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