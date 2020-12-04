В Шымкенте в этом году строятся и ремонтируются 417 км дорог.

В том числе 88 км магистральных улиц, 329 км внутренних улиц, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Для ликвидации пробок планируется построить четыре крупные транспортные развязки, в этом году началось строительство одной из них.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК в Нур-Султане сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов.

— В этом году реконструировано 4 моста и капитально отремонтировано 4 моста. В результате к концу года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 60 процентов, — отметил глава Шымкента.

По словам спикера, для создания комфортных условий для пассажиров в этом году приобретено 590 новых газовых автобусов, обновилось 80% автобусного парка города. Кроме того, внедрена система электронного билетирования «Төлем» для общественного транспорта, установлено 260 остановок.