Еще трех эвакуировали в безопасное место.

Сообщение о пожаре в многоэтажном доме по улице Байтурсынова в Аль-Фарабийском районе города Шымкент поступило 06 декабря 2020 года в 03:18.

Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения установили, что внутри одной из квартир на 2 этаже 5-этажного дома горели предметы домашнего обихода. Общая площадь пожара составила 8 кв. м. Пожар локализован в 03:40 и полностью потушен в 03:55, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкент.

В ходе тушения пожара в безопасное место были эвакуированы 3 человека, спасли 3 человека. Причина возгорания устанавливается.

В результате пожара мужчина 1960 г. р., отравившийся продуктами горения, был доставлен в центр гипербарической оксигенации им. Орынбаева г. Шымкент (состояние среднее).

В тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава и 5 единиц техники Службы пожаротушения, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.