На пульт «101» 06 декабря 2020 года в 19-17 поступило сообщение о пожаре в Абайском районе по улице Гагарина.

Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения выяснили, что в 2-х этажном многоквартирном жилом доме в квартире на 1-м этаже произошло загорание квартиры полностью. Дом деревянно-камышитовый, каркасный.

Площадь пожара составила 35 кв.м. Пожар локализован в 19-39 и полностью ликвидирован в 19-59. Причина пожара выясняется. При тушении пожара в квартире был обнаружен труп мужчины 1974 г.р, сообщает Группа связи с общественностью ДЧС г.Шымкент.

При тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и 4 единицы техники Службы пожаротушения, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.

В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов.