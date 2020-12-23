По факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Управлением полиции Каратауского района Департамента полиции города Шымкент в отношении организаций «Evolution Corporation» и «Indigo24» проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК.

23 ноября 2020 года Специализированным следственным судом города Шымкент в отношении 6 подозреваемых применена мера пресечения «содержание под стражей».

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, летом текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП пресекли деятельность финансовой пирамиды «Indigo-24 Evolution» в Жетысае.

Спустя месяц количество потерпевших составило свыше 300 человек.

Установили личности подозреваемых и вышли на их след. Из города Шымкента в районный отдел полиции доставили директора, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды.

В ходе расследования изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства.

В результате дальнейшей кропотливой работы полицейские задержали сначала 5 подозреваемых, а после остальных 7 человек, подозреваемых в организации финансовой пирамиды «Indigo-24» и «Evolution Corporation», нанесших ущерб гражданам на 1,5 миллиарда тенге.

Жертвами финансовой пирамиды стали жители Жетысайского, Шардаринского, Мактаарльского и Сарыагашского районов.