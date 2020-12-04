В Казахстане зарегистрированы 44 случая в с летальным исходом от коронавирусной инфекции с 23.11.2020 по 29.11.202, передает Otyrar.KZ.
в Восточно-Казахстанской области — 11;
в городе Алматы — 8;
в городе Нур-Султан — 6;
в Западно-Казахстанской области — 6;
в Северо-Казахстанской области — 5;
в Акмолинской области — 2;
в Атырауской области — 2;
в Алматинской области — 1;
в Костанайской области — 1;
в Мангистауской области — 1;
в городе Шымкент – 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2 034 случая с летальным исходом.