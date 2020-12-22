Согласно комплексному плану к 2025 году планируется построить 85 школ на 64 900 мест.

В связи с миграционным и демографическим ростом населения в Шымкенте количество учеников ежегодно увеличивается на 15 тысяч.

Только в этом году нехватка мест в школах достигла 23 тысяч. Ожидается, что через пять лет этот показатель достигнет 75 тысяч. Согласно комплексному плану к 2025 году планируется построить 85 школ на 64 900 мест, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— Ожидается, что оставшиеся 10 000 мест будут предоставлены путем открытиях частных школ в рамках реструктуризации и аренды зданий частных предпринимателей. На сегодняшний день опыт преобразования зданий ресторанов нашего города в образовательные учреждения путем реструктуризации представляет интерес для нескольких владельцев ресторанов, — сказала руководитель управления образования Жанат Тажиева.

Если в 2021 году будет решен вопрос аварийных школ в городе, то в 2022 году будут решены вопросы 12 школ с 35-40 учащимися в классе, а в 2023 году — 13 трехсменных школ.

Кроме того, в настоящее время растет количество предпринимателей, желающих построить школу. Также, за счет инвесторов планируется построить 46 социальных школ, в первую очередь 6 мега, 10 интеллектуальных и 1 школу международного уровня.