Аким города Шымкент Мурат Айтенов заслушал отчет руководителя управления образования Ж. Тажиевой о проделанной работе в сфере образования.

Перед отчетной встречей, которая прошла в школе-гимназии №1 имени А.С. Пушкина, аким города встретился с руководителями школ города и обсудил актуальные вопросы данной отрасли.

Кроме того, Жанат Тажиева доложила акиму города о проделанной с начала года работе. По словам руководителя управления, в этом году процедура отбора учителей проводится через автоматизированную систему, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— В результате, в этом году из трудоустроенных 354 педагогов 121 закончили с отличием, 125 магистров и прошедших обучение за рубежом отобраны 17 высококвалифицированных кадров. Кроме того, с целью обеспечения школ квалифицированными кадрами, с высшими учебными заведениями подписан меморандум о 5-летней подготовке учителей, – сказала руководитель управления.

В своем докладе Ж. Тажиева также рассказала о развитии учителей в рамках проекта «Teach For Shymkent», привлечении профессоров (ученых) ВУЗов к работе школ с нагрузкой 0,25, а также о жилищной и социальной поддержке учителей.

Заслушав отчет руководителя управления, М. Айтенов поручил обеспечить школы города кабинетами биологии, физики, химии, STEM-лабораторий, робототехники, оснащенными современным оборудованием.