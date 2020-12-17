В Шымкенте загорелся трансформатор, расположенный рядом с домом № 77 по улице Ташенова.

Информация об этом поступила 15 декабря 2020 года в 21:05 вечера от жителя, проживающего на той же улице. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар локализован в 21:16 и полностью потушен в 21:22. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания, точные причины устанавливаются. На место происшествия были задействованы 6 пожарных личного состава и 1 единица техники Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент, передает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Пострадавших и погибших нет. В результате пожара без света остались 250 абонентов. Для обеспечения населения электроэнергией 16 декабря 2020 года 10 работников ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» полностью провели ремонтно-восстановительные работы, 250 абонентов были полностью подключены к электроэнергии.

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