Детальная инструкция при собеседовании!
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость: полный день
Обязанности:
▪️приём заявок по телефону
▪️формирование заявок в базе
Образование:
▪️высшее или средне-специальное
Требования:
▪️уверенный пользователь ПК
▪️грамотная речь
▪️четкая дикция
▪️свободное владение казахским и русским языками
▪️системность и внимательность в работе
▪️целеустремленность и ответственность
▪️нацеленность на результат
▪️ответственность и исполнительность
▪️позитивность и активность
Детальная инструкция при собеседовании!
Отправляйте резюме на почту tur5@turkistan.kz