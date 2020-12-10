Детальная инструкция при собеседовании!

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость: полный день

Обязанности:

▪️приём заявок по телефону

▪️формирование заявок в базе

Образование:

▪️высшее или средне-специальное

Требования:

▪️уверенный пользователь ПК

▪️грамотная речь

▪️четкая дикция

▪️свободное владение казахским и русским языками

▪️системность и внимательность в работе

▪️целеустремленность и ответственность

▪️нацеленность на результат

▪️ответственность и исполнительность

▪️позитивность и активность

Детальная инструкция при собеседовании!

Отправляйте резюме на почту tur5@turkistan.kz